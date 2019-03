Continua la striscia positiva della Florigel Pallavolo Andria con una vittoria netta contro il Loreto, seconda in classifica, nella sesta gara consecutiva in cui gli andriesi hanno conquistato punti.



Gara perfetta dei ragazzi di mister Pepe che non hanno lasciato spazio ai quotatissimi ospiti in difficoltà per quasi tutta la gara. Gli andriesi sono stati molto concreti in tutti i fondamentali, riuscendo a mettere in difficoltà la ricezione ospite e difendendo efficacemente gli attacchi dei marchigiani. Unico momento in cui il Loreto ha messo in sofferenza gli andriesi è stato solo nella fase finale del primo set.

Da incorniciare le prestazioni degli uomini di mister Pepe scesi in campo con l’opposto Carelli (21), affiancato dagli schiacciatori Caldarola (8) e Andriano (15), dai centrali Porro (11) e Paradiso (9), dal regista Bernardi (7) e dai liberi Losito e Raffaele in ricezione e difesa.

Prorompente l’inizio di gara della Florigel che conduce il set in vantaggio fino alla reazione degli ospiti che prima pareggiano e poi conquistano il set, finale 21 a 25.

Nei successivi set si evidenziano maggiormente le difficoltà del Loreto in ricezione e nella ricostruzione del gioco, mentre gli andriesi giocano in scioltezza e vincono il secondo con il punteggio di 25 a 15. Nel terzo il Loreto cerca di reagire e il coach ospite riordina la squadra che riesce a raggiungere il 24 pari per poi soccombere con il punteggio di 25 a 27.

Nel quarto aumenta il ritmo del gioco e la regia andriese distribuisce palloni per tutti gli attaccanti, il Loreto molla e lascia set e partita alla Florigel, 25 a 16 il parziale. Finale 3 a 1 e festa per i ragazzi di mister Pepe.

Mister Antonio Pepe a fine gara commenta: “Semplice giocare con le squadre attrezzate per il salto di categoria, non hai nulla da perdere e ti giochi la partita a "viso aperto"; i ragazzi sono stati bravi a gestire i momenti di calo della nostra attenzione e a sfruttare quelli del più quotato avversario. Il primo set perso, dopo essere stati in vantaggio di diversi punti, ci ha dato la carica per ritornare in campo aggressivi, attenti e con la voglia di far bene.

Ora arrivano tre partite molto importanti, per il nostro obiettivo salvezza, di cui 2 fuori casa, dove sarà importantissimo presentarsi al meglio della condizione. Stiamo preparando la gara contro la Sir Perugia, a cui sabato faremo visita, squadra giovane e piena di talenti con il loro punto di riferimento in Gabriele, giocatore con doti tecniche e atletiche appartenenti ad altre categorie. Speriamo di interpretare al meglio la gara e di continuare a lavorare tenendo il nostro 'focus' sull'organizzazione del gioco di squadra.”.

Prossima gara della Florigel Pallavolo Andria nel PalaSir di Assisi sabato 9 marzo alle ore 17 per affrontare la Sir Perugia, seconda squadra dei campioni d’Italia.

Tabellino: FLORIGEL PALLAVOLO ANDRIA vs LORETO 3- 1 (21/25 - 25/17 - 27/25 e 25/16).

FLORIGEL ANDRIA: Carelli (21), Bernardi (4), Andriano (15), Caldarola (8), Porro (11), Paradiso (9), Raffaele (1L), Bernardi I (0), Rubino (n.e.), Cripezzi G. (ne), Bernardi B (ne), Pepe (n.e.) e Losito (2L).

Note: Ace 4, muri 12, battute sbagliate 10, errori totali 15, punti diretti 69%.

CLASSIFICA Campionato nazionale serie B girone E – 5^ giornata girone ritorno

Fano 47, Loreto 33, San Giustino 32, Pineto 32, Bari 31, Foligno 29, Osimo 26, FLORIGEL ANDRIA 25, Ancona 17, Perugia 16, Cerignola 14, Monteluce Pg 11 e Lucera 11.