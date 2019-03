Pallavolo Andria, sconfitta contro la Sir Safety

Dopo sei gare la Florigel Pallavolo Andria non conquista punti, merito della Sir Safety Perugia che ha saputo difendere e sfruttare le imprecisioni degli andriesi. Gara giocata dagli andriesi a ritmo ridotto e con poca incisività nei fondamentali di ricezione ed attacco che ha favorito gli umbri.

Per questa lunga trasferta in terra umbra, sul parquet del PalaSir, mister Pepe chiama a comporre il sestetto iniziale l’opposto Carelli affiancato dagli schiacciatori Caldarola e Andriano, dai centrali Porro e Paradiso, dal regista Bernardi e dai liberi Losito e Raffaele in ricezione e difesa.

Primo set in equilibrio fino al break che porta la Florigel ad un passo dalla conquista del set, la reazione del Perugia raggiunge la parità e la vittoria ai vantaggi, finale 28 a 26. Andamento del set che toglie alcune certezze al sestetto andriese che non riesce ad essere reattivo ed efficace, il Perugia raddoppia, finale di set 25 a 17.

Nel terzo la Florigel riorganizza il gioco con mister Pepe che chiama in causa dalla panchina Rubino e Cripezzi che contribuiscono a poter gestire meglio il set e a recuperare lo svantaggio, 25 a 20 il finale e parziale di 2 a 1.

Quarto set decisivo per la Florigel che gioca alla pari fino al 16 pari, una rotazione ed alcune difese fortunose degli umbri piegano le gambe ai ragazzi andriesi che lasciano il rush finale e vittoria per 25 a 17 il set e 3 a 1 finale per la Sir Perugia.

Il Direttore Generale, Agostino Paradies, a fine gara commenta: «Un calo di rendimento era prevedibile dopo 6 gare giocate ad altissimo livello, come le ultime due con la seconda e terza in classifica. Gare che hanno portato al totalizzatore ben punti 13 dei 18 disponibili. Adesso non dobbiamo allentare la tensione poiché ci aspettano due gare importanti per conquistare i punti per la permanenza matematica nella categoria. Il prossimo sabato contro il Lucera rilanciato dopo la vittoria contro il Foligno e a seguire l’Ancona, entrambe in lotta per la salvezza».

Prossima gara della Florigel Pallavolo Andria tra le mura amiche del Polivalente di via delle Querce per affrontare il Lucera in corsa per la salvezza. Appuntamento sabato 16 marzo alle ore 18.30 con ingresso gratuito.

TABELLINO

SIR SAFETY PERUGIA - FLORIGEL PALLAVOLO ANDRIA 3- 1 (28/26 - 25/17 - 20/25 e 25/18)

FLORIGEL ANDRIA: Carelli (18), Bernardi (4), Andriano (9), Caldarola (8), Porro (9), Paradiso (6), Raffaele (1L), Bernardi I (0), Rubino (0), Cripezzi G. (3), Bernardi B (ne), Pepe (n.e.) e Losito (2L).

Note: Ace 2, muri 7, battute sbagliate 8, errori totali 19, punti diretti 73%.

CLASSIFICA Campionato nazionale serie B girone E – 6^ giornata girone ritorno

Fano 50, San Giustino 35, Bari 34, Loreto 33, Pineto 32, Foligno 29, Osimo 26, FLORIGEL ANDRIA 25, Perugia 19, Ancona 17, Cerignola 14, Lucera 14 e Monteluce 11.