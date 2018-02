Lunedì prossimo presentazione e avvio delle colonnine di ricarica per le auto elettriche

Saranno presentate dai dirigenti di Enel Distribuzione lunedì 26 febbraio alle ore 11.30 presso il palazzo degli uffici del Comune di Andria, in Piazza Trieste e Trento, le quattro centraline di ricarica per le auto elettriche presenti ad Andria, dopo un'attesa di qualche mese. Già a ottobre scorso, infatti, erano state installate in viale Roma, viale Tiziano (nei pressi del tribunale), via Padre Savarese (quartiere di Santa Maria Vetere) e infine presso la stazione queste mini-infrastrutture all'avanguardia che consentiranno, non appena operative, di utilizzare senza problemi automobili a basso tasso di inquinamento.

Con la loro messa in opera, molti consumatori potrebbero essere invogliati a "convertirsi" all'auto elettrica, già diffusa in tante città europee, un primo tassello verso un mondo più pulito ed eco-sostenibile.