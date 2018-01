Cinghiali a spasso vicino al casello autostradale

Solo un paio di giorni fa avevamo dato notizia del branco di cinghiali che circolava su via Malpighi: forse lo stesso gruppo di animali si è spostato questa volta nei pressi del casello autostradale andriese, come dimostra la foto che sta circolando su vari gruppi whatsapp.

Nella foto infatti si vede un branco, appunto, di cinghiali, sempre 7 o 8 circa, nello spiazzo all'uscita del casello: alcuni automobilisti hanno riferito di averli visti spostare fino a via Trani, nei pressi dei supermercati all'uscita della città.

Purtroppo, come avevamo già ricordato, non è un caso isolato ma si contano ormai diversi avvistamenti simili, soprattutto nei quartieri estremamente periferici (vedasi San Valentino, Monticelli e sulla via di Castel del Monte). La "questione cinghiali" che, per molti degli addetti ai lavori non rappresenta un'emergenza, va comunque affrontata seriamente onde evitare che lo diventi prima o poi.