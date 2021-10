Anche Andria celebrerà la giornata sulla consapevolezza sul lutto perinatale

Dopo l'invito rivolto da alcune famiglie a celebrare il "BabyLoss Awareness Day" per diffondere la consapevolezza sul lutto perinatale, l'amministrazione comunale ha risposto positivamente aderendo all'iniziativa.

Infatti, nel tardo pomeriggio di oggi, Palazzo di Città sarà illuminato di rosa e azzurro che sono i colori simbolo in tutto il mondo.

Oltre all'amministrazione comunale saranno presenti alcune famiglie che hanno vissuto questa triste esperienza.

«Un atto simbolico - spiega l’Ass. alle Politiche Giovanili, Viviana Di Leo - che speriamo dia avvio ad un serio dibattito pubblico sul tema non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale. Ringrazio la Check Sound Service per la disponibilità e soprattutto per la sensibilità dimostrata nel fornire gratuitamente il servizio di illuminazione.

Questa è la settimana del #babylossawareness, gravidanze interrotte bruscamente e per vari motivi, alcuni dei quali davvero difficili da comprendere ed accettare razionalmente. Sono circa 60mila le donne che ogni anno si trovano ad affrontare la perdita e il lutto perinatale».