Raccolta rifiuti: ogni cittadino sia un ingranaggio per il raggiungimento di "rifiuti zero"

59,64% è il dato di raccolta differenziata registrato a maggio 2022. Una percentuale lontana da quelle che si registrarono anni fa, quando nella nostra città sbarcò per la prima volta la raccolta differenziata.

Al netto di quelle che furono le vicende giudiziarie e di quella che è stata la gestione del servizio, l’avvento del porta a porta fu un passaggio importante per il raggiungimento della riduzione dell’indifferenziato e della crescita della differenziata.

Tra qualche giorno Andria sarà interessata da un altro tassello necessario per il raggiungimento di un obiettivo importante, cioè rifiuti zero.

Infatti, a partire dal 1 luglio, il nuovo gestore procederà con la raccolta dei vecchi mastelli e la distribuzione dei nuovi kit che riporteranno un codice a barre collegato alla singola utenza TARI per il monitoraggio dei dati necessari per l’applicazione della tariffa puntuale che “punirà” chi differenzierà poco.

Certo, i disagi e le polemiche non mancheranno, visto che comunque Andria esce da un’”epoca” in cui l’aumento del tributo è stato inversamente proporzionale alla qualità del servizio, però ora la nostra città ha bisogno di quello scatto di reni per raggiungere grandi obiettivi sia in termini ambientali che economici.

Oltre al nuovo servizio, bisognerà costruire un nuovo senso di responsabilità comune che, a prescindere dall’amministratore e dal gestore di turno, serva per far crescere una coscienza maggiore verso il futuro e il rispetto del nostro pianeta, perché non è più il tempo di delegare o lamentarsi, ma è arrivato il momento di agire differenziando il più possibile e archiviando quelle vecchie brutte pratiche dell’abbandono dei rifiuti nelle campagne che, sicuramente, non potrà essere risolto con qualche fototrappola in più.

Ognuno di noi avrà un grande compito e rappresenterà un ingranaggio necessario per l’obiettivo comune della crescita della raccolta differenziata e di tutta la comunità.