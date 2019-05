"Né u vò", dove sta l'Applicazione?

La data prevista per l’avvio dell’app "Né u vò" era il 20 maggio. Si è provato più volta a cercarla sull’Apple store e sullo store Android, ma niente.

Ad ora, ancora non è possibile scaricarla, nonostante la società che l’ha progettata sia pronta.

Il vero motivo della mancata partenza è di carattere amministrativo. Infatti, nonostante i ripetuti annunci su facebook da parte di molti, la somma prevista per l’applicazione è stata appostata in bilancio (euro 500) e la mancata approvazione dello stesso, che ricordiamo ha determinato la caduta dell'amministrazione e quindi il commissariamento, non permette l’utilizzo e quindi l’avvio del servizio.

Pertanto, il futuro di "Né u vò" è legato all’approvazione del bilancio dell’ente. Si dovrà poi "trovare" e formare l'agente di Polizia Locale che dovrà materialmente gestire le segnalazioni provenienti dall’App. Cosa non di poco conto se si considera l'organico non propriamente numeroso degli agenti impegnati su tutto il territorio.

Slitta quindi a data da destinarsi l'attivazione dell'App che dovrebbe individuare e punire gli incivili. Nel frattempo, il consiglio spassionato che possiamo dare a tutti i cittadini è quello di fotografare e segnalare ugualmente alla Polizia Locale le cattive azioni di alcuni nostri concittadini. La cittadinanza attiva è anche questo: la capacità dei cittadini di organizzarsi in modo multiforme, di agire con modalità e strategie differenziate per tutelare diritti, esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo sviluppo dei beni comuni.

La partecipazione al miglioramento della qualità della vita nelle nostre città dev'essere di tutti.