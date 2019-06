Piscina comunale, il TAR dà ragione alla Planet Andria

La questione riguardante la piscina comunale, oggetto di polemiche qualche mese fa, sembra aver trovato una soluzione.

La Planet Andria che gestisce la struttura sin dal 2007, con diverse proroghe, il 26 febbraio scorso ha visto recapitarsi, in prossimità della pubblicazione del nuovo bando per l’aggiudicazione della concessione per la gestione della struttura, un’ordinanza di sgombero.

Avverso detta ordinanza, la ditta presentò ricorso al TAR che le ha dato ragione, ritenendola illegittima. Da ciò deriva che la Planet Andria gestirà la piscina comunale fino al 31 luglio.

Dopo tale data, la struttura sarà gestita dalla ditta veronese Società Sport Management spa che si è aggiudicata la concessione per 5 anni, rinnovabili per altri 2, e con un canone di circa 80mila euro (iva compresa).