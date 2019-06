Il problema delle voragini e degli avvallamenti stradali è, da tempo, oggetto di numerose segnalazioni di lettori e diverse nostre “denunce” che a volte hanno avuto esito positivo, altre, invece, sono oggetto di lunghi rimpalli tra enti.

In questi ultimi, possono essere annoverati due casi.

Il primo riguarda la voragine apertasi in via Mozart, oggetto di diversi interventi di copertura della stessa ma che a oggi risulta ancora recintata e che continua a creare disagi agli automobilisti che, senza alcuna segnaletica, sono costretti a deviare nelle strette vie della zona. Eppure, basterebbe una segnaletica non appena si imbocca via Mozart per evitare questi disagi.

Un altro caso riguarda l’avvallamento, presente da più di un anno, della pavimentazione di un tratto di via Regina Margherita, in prossimità dell'incrocio con via Pisani. Qui si sono alternati diversi sopralluoghi dell’AQP e di tecnici dell’AndriaMultiservice, senza alcuna soluzione, nonostante si registrino numerose cadute, distorsioni e fratture di chi passeggia a piedi.

Se ne potrebbero raccontare a bizzeffe di situazioni simili, ma per oggi ci fermiamo qui, con la speranza di poter raccontare della chiusura positiva di questi due casi e di tanti altri che, purtroppo, sono diffusi in tutte le zone della città.