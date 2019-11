Qualche settimana fa avevamo dato notizia dei finanziamenti intercettati dall’ente comunale per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei luoghi di Largo Grotte, auspicando che i lavori fossero avviati entro il 31 ottobre per evitare la decadenza dal beneficio.

Come risulta dalle foto scattate qualche giorno fa, i lavori non erano stati ancora avviati, anche se l’aggiudicazione definitiva degli stessi è avvenuta con determinazione dirigenziale datata qualche giorno prima degli scatti.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta “Gica costruzioni” di Andria con un ribasso del 38,888 % sull'importo a base di gara.

I lavori dovranno essere eseguiti seguendo le prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta Andria Trani e Foggia: “si cerchi, ove possibile, di recuperare le vecchie basole in vista del loro successivo reimpiego; per quanto riguarda tutte le opere di risarcitura e/o sostituzione e/o scuci-cuci della pavimentazione, si mantenga tipologia e finitura esistente; di recuperare le vecchie basole in vista del loro successivo reimpiego”.

Dato che, come evidenziato, i lavori non sono stati avviati entro il termine perentorio, il finanziamento è andato perso o Largo Grotte potrà tornare alla “normalità” pre crollo?