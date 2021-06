Unico sopravvissuto all'incendio nel cortile di una scuola, un gattino cerca casa

Un paio di settimane fa avevamo pubblicato la notizia di un incendio di sterpaglie che aveva interessato il giardino del plesso "Dante Alighieri" in via Ospedaletto. Il giorno successivo il personale scolastico (docenti e collaboratori) sono stati attratti dal miagolio di un gattino nascosto tra alcune pietre, un gattino spaventato che non voleva farsi avvicinare. A stento 2 docenti sono riuscite a prendere il gattino malmesso (denutrito, pelo annerito dal fumo e congiuntivite) e a portarlo a casa per curarlo.

Lo studio veterinario Pedata con grande attenzione e comprensione il giorno stesso si è preoccupato di verificare le condizioni di salute e ad apprestare le prime cure confermando le ipotesi avanzate: età 2 mesi, peso 600g e congiuntivite.

Sicuramente l'unico di una cucciolata a salvarsi dell'incendio. Una delle 2 docenti, già in possesso di una gatta di 7 anni, si è portata questo gattino a casa curandolo con amore ed attenzione. Ora, curato e sverminato, è in cerca di una famiglia e di una casa. É un maschio, pesa 1kg, è in ottima salute, è un europeo dal pelo bianco/arancio con tanta voglia di giocare.

Ai lettori di AndriaLive l'invito ad accogliere questo gattino tenerissimo, sopravvissuto a una brutta situazione.

Contattateci pure scrivendo a redazione@andrialive.it