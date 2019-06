​Agguato in villa comunale: in prognosi riservata l’altro uomo ferito

Saranno stati una decinai colpi esplosi ieri in villa comunale, nelle immediate vicinanze dei giardini pubblici che ospitano il parco giochi. Un agguato tra la folla e soprattutto tra i bambini che giocavano. Una tragedia che ha lasciato a terra Vito Griner, andriese di 40 anni. L’uomo purtroppo è morto in ospedale. Nicola Lovreglio, invece, di anni 39 ha riportato due ferite addominali ed è ora in rianimazioni all’ospedale Dimiccoli di Barletta, con una prognosi riservata; è intubato e ventilato in condizioni stabili. Non versa in pericolo di vita.



Entrambi sono volti già noti alle forze dell’ordine. L’episodio potrebbe inquadrarsi nell’ambito di una guerra legata al controllo del territorio per lo spaccio di droga.

Intanto nella giornata odierna si è tenuta una seduta provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Andria.