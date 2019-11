​Aggredisce ragazza nel pieno centro cittadino. Il video diventa virale

La forza dei social oramai è indiscutibile. Nel giro di poche ore si contano migliaia di visualizzazioni relative ad un video girato dai piani alti di un’abitazione nei pressi dell’ospedale Bonomo, in cui un uomo picchia selvaggiamente una ragazzina, prendendola a calci e pugni, alla presenza di un'altra donna che assiste evidentemente impaurita.



Il video è stato segnalato alle autorità competenti che adesso indagheranno sull’accaduto per ricostruire il fatto e soprattutto risalire alla data in cui sarebbe avvenuto.

Non ci sono gli elementi per associare questo video al fatto da noi denunciato ieri che ha sicuramente protagonisti diversi.

Dal canto nostro ci sentiamo di raccomandare agli utenti dei social di non continuare a condividere ossessivamente il video per tutelare il diritto alla privacy, in particolare della vittima.

Siamo certi che le forze dell’ordine assicureranno alla giustizia l’aggressore.

AGGIORNAMENTO: L'autore dell'aggressione sarebbe stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato.