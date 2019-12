Un fiume di gente è accorsa in piazza Catuma per assistere all'accensione dell'albero blu. La piazza della città solitamente accoglie così tanta gente soltanto in occasione delle festività di San Riccardo, in occasione del concerto del lunedì, e invece, questa volta, non c'era il caldo settembrino ad accompagnare la gente in piazza e nemmeno le bancarelle del torrone che solitamente adornano c.so Cavour nei dì della festa patronale.

È bastato l'evento clou che inaugura il calendario di iniziative che caratterizzeranno il Natale andriese 2019 (qui il programma completo) a chiamare a raccolta tantissimi andriesi. Lo spettacolo, consumatosi nell'arco di circa 15 minuti, ha visto la realizzazione di video mapping proiettati sull'ufficio di accoglienza turistica e spettacoli di giocoleria, sputafuoco ed una banda di graziose ragazzine che accompagnava un trampoliere ed il suo ombrello luminoso.

L’architettura vivente e abitabile, di colore blu, a ricordare il mare e il cielo, ha preso luce ed ha ospitato i primi curiosi all'interno della sua installazione. Un albero senza puntale che si completa con la cuspide di uno dei due campanili (San Francesco e il duomo): basta trovare la prospettiva giusta per ricongiungere l'opera sospesa a metà tra architettura storica e contemporaneità.

Prima della "luce", la resistenza: la poesia di Claudia Fabris ha accompagnato l'inaugurazione dell'installazione tra commozione e riflessione.

Resistenza di Claudia Fabris



"Ciò che rinnova l'esistenza, illuminandola

Il filo che in una lampadina si lascia attraversare

da una corrente elettrica

e trasforma la sua incandescenza in luce

si chiama appunto resistenza

La resistenza è dunque

la condizione in cui trasformiamo in luce

ciò che ci attraversa e ci rende incandescenti

senza mai cedere o spezzarci

illuminando ciò che ci circonda

Lo si rammenti con attenzione

Se la nostra resistenza non si fa luce per gli altri

se non li illumina,

ma li confonde e li fa vivere nell'ombra

potrebbe non essere vera resistenza"

Che sia un periodo propizio per tutti gli andriesi. Con l'auspicio che la nostra città possa resistere e ritrovarsi più forte e unita.