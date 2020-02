Un macabro ritrovamento, quello di una nostra lettrice ieri mattina, intorno alle 11.30, nella Pineta adiacente alla villa comunale: mentre era a passeggio col suo cane, si è imbattuta in un teschio, presumibilmente di un altro cane, nella terra.

«Ci stavo per inciampare su, ero a passeggio col mio cane che fortunatamente l'ha scansato. L'amministrazione non avrebbe l'obbligo di controllare le zone verdi della nostra città? Un teschio così, ricettacolo di malattie, alla portata di tutti... Soprattutto di cani e bambini».

Già la scorsa estate era stata ritrovata sempre nei pressi della pineta, in prossimità dello stadio comunale, una carcassa di un cane, in una cassetta della frutta, in avanzato stato di decomposizione, priva della testa.

Ribadiamo che non è sicuramente igienicamente adeguata né tantomeno edificante la vista del teschio di questo povero animale: la responsabilità della rimozione di questi resti ora è comunale, in quanto su suolo pubblico, e vogliamo sperare che avvenga quanto prima.

Resta il fatto che anche i nostri amici a quattro zampe meritano sempre rispetto e, magari, come si diceva tempo addietro e come accade in molti paesi, un luogo adatto per la loro sepoltura.