“De-voto”, il nuovo lavoro di Daniele Geniale su una palazzina di 4 piani a San Valentino

Come per magia, ecco materializzarsi davanti agli occhi un nuovo murales di Daniele Geniale.

Lo street artist torna a San Valentino, dopo aver realizzato nel 2019 "Buone Maniere", nell'ambito del progetto "Mens sana in quartiere sano", promosso dal Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Puglia e dalla Società e Salute Cooperativa Sociale. Allora affrontava il tema del bullismo e del cyberbullismo. Quest'anno invece è tornato nel quartiere periferico, nell'ambito del festival Castel dei Mondi, per riflettere, attraverso l'arte di strada, sul destino delle periferie. Lo ha fatto egregiamente realizzando un grande dipinto sulla facciata di una palazzina di 4 piani.

La realizzazione dell'opera ha visto un preliminare lavoro di pianificazione che ha coinvolto i residenti, a partire dalla scelta del tema dell'opera. Tutto è avvenuto in sintonia con le esigenze del quartiere.

«La mia è una riflessione sul destino delle periferie - commenta Daniele Geniale -. Mi sembra che, nonostante cicliche promesse, il sistema sia ben oleato nel lasciare le periferie nella condizione di essere puntualmente illuse, ogni cinque anni, più o meno. Ho immaginato un politico alla ricerca spasmodica del voto ed il Santo Valentino (riconoscibile dai colori iconografici e dalla mancanza del volto, poiché decapitato come da martirio). Un intervento site specific, vista l'analogia tra il nome del quartiere e il simbolo del Santo, in cui per una volta mi piace immaginare una presa di posizione di San Valentino nei confronti della mercificazione del voto, della morte di un ideale democratico. La sua posa la dice tutta al riguardo. Qui abbiamo un gioco tra santi e santini elettorali, centro e periferia, amore rispettato e amore tradito, come dalle scritture relative al Santo in questione. Per i particolari del dipinto, inviterei tutti a recarsi sul posto, e a vivere almeno per poco, un luogo schiavo di una nominata del tutto erronea, fatto di gente che mi ha accolto in modo stupendo».