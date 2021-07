Dimensionamento scolastico, Ass. Conversano: «Vogliamo arrivare a soluzioni condivise»

Arrivano le risposte dell'Amministrazione comunale, nella persona dell'Assessore Dora Conversano, alle anticipazioni pubblicate nell'articolo di ieri sul dimensionamento scolastico previsto per le scuole andriesi dall'anno 2022/23 e che dovrà portare all'invio della proposta definitiva alla Regione entro il 5 agosto.

«Solo un incontro interlocutorio, il primo, quello del 23 luglio indetto infatti – spiega l’Assessore alla P.I., Dora Conversano – per avviare un confronto costruttivo con dirigenti scolastici, rappresentanti sindacali e rappresentanti dei genitori (AGE e Presidente dei presidenti dei consigli di Istituto) e raccogliere le diverse altre proposte o altre soluzioni proprio per impostare un percorso che, sulla base delle indicazioni regionali date dalla Delibera Regionale n.1108 del 07.07.2021, potesse prospettare scelte mirate alla crescita del percorso formativo dei nostri ragazzi, scelte fatte e condivise insieme.

Infatti nel frattempo ci siamo dati nuovamente appuntamento per venerdì 30.07.21 per raccogliere le diverse riflessioni/idee/proposte da condividere prima di scegliere.

Non ci sono dunque – spiega ancora l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dora Conversano – scombussolamenti all’orizzonte se non nella logica di un confronto per avviare il quale sono state avanzate dall’ufficio delle proposte sulla base anche delle indicazioni recepite dai dirigenti scolastici nelle riunioni precedenti.

É solo una base di lavoro, proprio per avviare quel confronto, di cui c’è bisogno, per arrivare poi a soluzioni condivise».

Poi la chiosa finale all'indirizzo dei sindacati: «Dispiace – conclude l’Assessore Conversano – che vengono montate notizie sulla base di semplici appunti che costituiscono la base del lavoro avviato da più parti».