Sulle pagine del nostro giornale ieri abbiamo accolto la richiesta della piccola Greta: lei ha 3 anni e mezzo, anche se ne dimostra di più per la sua altezza e la sua maturità e per il tramite della mamma, ha lanciato un messaggio alla Sindaca Giovanna Bruno, una vera e propria richiesta di soccorso al fine di vedere ripulita dall'erba alta la zona del suo quartiere (San Valentino). Ebbene, nemmeno 24 ore e la Sindaca Bruno a replicato, per il tramite del nostro giornale, alla piccola Greta:

«Cara Greta, hai ragione! Grazie per la tua segnalazione. É proprio vero che l'erba è alta in tante parti della città. È cresciuta così in fretta, nel giro di pochi giorni!

Purtroppo il Comune dispone di pochissimi soldini e di una sola squadra di operai per fare questi interventi di taglio erba e pulizia. Se la squadra sta in un posto, non può stare contemporaneamente nell'altro.

In questi giorni sta lavorando proprio a san Valentino, come puoi notare dalle foto che ti mando.

Poi ha lavorato in zona villa comunale, zona Pip, zona via Palmiro Togliatti e altre ancora.

Andria è così grande da tenere pulita! E vuoi sapere qual è la cosa più brutta? Tagliare l'erba e trovare tappeti di rifiuti, di ogni genere! Ma perché c'è così poco rispetto per noi e per la nostra città? Questa è davvero una cosa triste.

Puoi aiutarmi, con la tua forza, a far capire a tutti che la Città si ama e si rispetta?

Un'ultima cosa vorrei spiegarti: ci sono tanti terreni di proprietà privata, per cui io sindaco chiedo ai proprietari di provvedere alla loro pulizia e al taglio dell'erba. Quando loro non lo fanno, quei vengono multati. Come sarebbe più bello se tutti collaborassero!

Grazie, perché la tua richiesta mi ha dato la possibilità di spiegare quello che accade.

Mi piacerebbe incontrarti!Ringrazio anche la redazione di Andrialive per aver raccolto la tua segnalazione. A presto.

La Sindaca Giovanna»