Rinvio elezione del presidente della BAT, la richiesta inviata ai Ministri di competenza

«Prendo atto delle motivazioni politiche contenute nella nota dei consiglieri regionali Marmo e Zinni in cui mi invitano a rinviare le votazioni per l’elezione del nuovo presidente della provincia, motivazioni, fra l’altro, condivise anche da alcuni consiglieri provinciali e da alcuni sindaci, ma, ad oggi, gli uffici della provincia non hanno trovato alcun supporto giuridico per giustificare tale eventualità.

Avrei gradito, fra l’altro, che i due consiglieri mi avessero formulato quest’invito, sul quale, in linea di principio, ritengo che ci possa essere larga condivisione, fosse arrivato prima dell’indizione delle votazioni e non il giorno prima della presentazione delle candidature da parte dei sindaci.

A prescindere, comunque, ho provveduto ad inoltrare la loro richiesta al Ministero dell’Interno e al Ministero per gli Affari Regionali chiedendo determinazioni in merito alla possibilità di posticipare l’elezione del nuovo Presidente della Provincia alla primavera del 2020».