FI, D'Attis e Damiani: «Nino Marmo è proposta di spessore per la città»

Una nota che risponde anche alle prese di posizione della Lega, all'indomani dell'incontro svoltosi ieri con l'europarlamentare Casanova ad Andria. Sulla scelta del candidato di cdx intervengono D'Attis e Damiani di Forza Italia a sostegno di Nino Marmo:

«Abbiamo fatto una proposta di qualità agli amici del centrodestra di Andria perché Nino Marmo è una figura di indiscutibile competenza e autorevolezza. Tutti i componenti della coalizione, ne siamo certi, sono mossi come noi dalla volontà di offrire ai cittadini un candidato sindaco in grado di risollevare le condizioni del Comune, migliorare i servizi e disegnare una prospettiva solida per il futuro di Andria - - si legge nella nota a firma del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani -.

Nino Marmo è certamente un politico in grado di affrontare una missione del genere senza dilettantismo, ma con spirito di abnegazione e con le giuste competenze. La decisione, auspichiamo, sarà presa dal tavolo politico in modo collegiale, con spirito di unità e coesione di intenti e di programmi. Sarà quella la sede per confrontarsi in modo costruttivo: nessuno fa imposizioni, ma dobbiamo trovare e convergere su una candidatura di spessore culturale e politico, radicata sul territorio, in grado di vincere le prossime elezioni comunali».