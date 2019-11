Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

Letture animate a Castel del Monte per i ragazzi del corso di Teatro della Morgan School di Andria Copyright: AndriaLive

In 140 distribuiti su 5 scuolabus sono partiti dalla Morgan School di viale Crispi alla volta di Castel del Monte per prendere parte parte alla lettura animata che si è tenuta ieri pomeriggio all’interno del maniero federiciano ottagonale.

Un “cameo” del percorso laboratoriale promosso con l’inizio del nuovo anno accademico che, indirizzato a un target di bambini dai 5 ai 10 anni, prevede la possibilità di imparare l’inglese con le tecniche del teatro.

Un'occasione unica, in cui la lingua viene contestualizzata e, nel caso specifico, c’è la festa di Halloween a fare da cornice a questa visita particolarmente stimolante per i ragazzi.

“Room on the broom”, letteralmente “spazio sulla scopa” il titolo della lettura animata promossa da Lorena Fusiello e Sara Noble.

Tra pozioni magiche, scope di saggina, cartoni riciclati, consistenze e colori, nel castello tanto caro a Federico II, il gioco è stato più che apprezzato. Una full immersion teatrale fatta di scoperte e sorrisi, quelli dei bambini che hanno affascinato ed incuriosito anche i numerosi turisti in maniera del tutto inaspettata.

«Rendere la lezione dinamica, interattiva e confrontarsi in contesti a noi tanto vicini e amati non può che agevolare il nostro compito di formatori ed educatori. Oltretutto, la lettura animata realizzata all’interno delle meravigliose stanze di Castel del Monte, parlarne oggi, non può che fare del bene al nostro territorio sia dal punto di vista turistico che culturale. Sicuramente è un’esperienza da ripetersi!».