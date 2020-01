Continua a stupire la Nuova Andria Calcio, realtà sportiva giovanile sempre più consolidata all'interno territorio. La società del pres. Carbutti aveva concluso il 2019 con la "Festa di Natale", occasione per celebrare assieme a staff tecnico, tesserati e famiglie le molteplici novità a livello progettuale attuate nel corso di questa stagione (su tutte l'adesione al progetto Formaciòn Valencia Italia), inaugurando, invece, il 2020 con altre due novità assolute: l’ottenimento del riconoscimento di Scuola Calcio in via ufficiale da parte di Lega Nazionale Dilettanti e FIGC Puglia e la nascita di un proprio polo di calcio femminile, già da tempo fra gli obbiettivi programmatici della società e ora diventato realtà grazie alla collaborazione coll’IC. “Salvemini-Imbriani”.

Il progetto sportivo, che rientra nell’iniziativa nazionale “Valori in Rete - Ragazze in Gioco”, è stato presentato ieri pomeriggio nell'auditorium della scuola Salvemini, alla presenza del presidente della Nuova Andria Vincenzo Carbutti, della Dirigente Scolastica dott.ssa Celestina Martinelli e del delegato FIGC Luigi Di Franco. Esso ha come obbiettivi la promozione del gioco del calcio tra le ragazze, in particolar modo si impegna a dare loro l’opportunità di poter giocare in un ambiente familiare, insieme ai propri insegnanti e ai compagni di scuola, prevede la formazione di carattere tecnico rivolta agli insegnanti ed ai tecnici della società con cui l’istituto è entrato in convenzione e verrà data l’opportunità alle ragazze di proseguire lo svolgimento delle attività altresì in orario extra-scolastico. Il percorso sportivo consiste in un Torneo di Calcio a 5 Femminile che coinvolge tutti gli Istituti iscritti al progetto. Gli Istituti vincenti a livello regionale verranno invitati alla finale nazionale che si svolgerà a settembre 2020.

Tanta soddisfazione quella espressa sia dal pres. della Nuova Andria Vincenzo Carbutti, che della Dirigente Scolastica dott.ssa Celestina Martinelli, al margine dell’evento. Le loro dichiarazioni nell'intervista video.