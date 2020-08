Condizioni manto erboso "Degli Ulivi", i tifosi a Tufariello: «Rispetto per Andria e la sua gente»

«Un anno di gestione Commissariale, due volte il manto erboso da rifare. Tufariello rispetto per Andria e la sua gente!». Recita così lo striscione affisso, nella serata di ieri, dai tifosi della Fidelis sulla cancellata dinanzi la Curva Nord dello Stadio Degli Ulivi. Come già documentato dalla nostra redazione, il terreno di gioco dell’impianto sportivo comunale andriese vige nuovamente in pessime condizioni, per l’assenza di una manutenzione ordinaria. La stessa che venne a mancare solo dodici mesi fa, quando si corse ai ripari a campionato ormai iniziato, procedendo ad un quasi totale rifacimento del terreno di gioco.

Non poche le polemiche sollevate da tifoseria e società nelle ultime settimane, soprattutto dopo le mancate risposte da parte della gestione commissariale alle richieste del sodalizio dei soci Roselli-Catapano (la prima PEC è datata 1 luglio 2020) di intervenire in prima persona su alcuni aspetti gestionali dell’impianto, tra cui la manutenzione del terreno di gioco.

La ‘protesta’ dei tifosi, però, arriva nella stessa giornata in cui, con una delibera commissariale, Tufariello ha richiesto il prelievo della somma di 10 mila euro dal “Fondo di riserva” per far fronte alle spese per il rifacimento del manto erboso. I primi interventi sembrano essere già stati iniziati. Tra circa un mese il “via” alla nuova stagione sportiva.